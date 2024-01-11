"Автоваз" планирует продать около 450 тыс. автомобилей LADA в РФ в 2024 году

Об этом сообщил президент компании Максим Соколов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. "Автоваз" планирует продать в России в 2024 году порядка 450 тыс. автомобилей LADA, сообщил журналистам президент компании Максим Соколов.

"Если говорить о продажах внутри страны: где-то 450 [тыс.] плюс-минус", - сказал он.

При этом из планируемых к производству в этом году 500 тыс. автомобилей LADA, помимо продаж на внутреннем рынке, некоторое количество машин идет "на запас" для продажи в начале следующего года, определенное количество также находится в пути или на складах дилеров, а также около 25 тыс. машин заложено на экспорт, пояснил Соколов.

Продажи "Автоваза" в 2023 году выросли почти в два раза по сравнению с результатом 2022 года, достигнув отметки в 352,6 тыс. автомобилей, сообщил ранее президент компании на итоговой пресс-конференции.