Дагестан получит более 525 млн рублей на строительство модульных отелей

В планах на 2024 год привлечь в республику более 1 млрд рублей инвестиций

МАХАЧКАЛА, 11 января. /ТАСС/. Более 520 млн рублей получит Дагестан на создание модульных некапитальных средств размещения. Об этом сообщает пресс-служба республиканского министерства по туризму и народным художественным промыслам.

"Республика дополнительно получила 189,6 млн рублей и на 2024 год получит 525,3 млн рублей на создание модульных некапитальных средств размещения", - говорится в сообщении.

В 2024 году привлекут более 1 млрд рублей инвестиций и создадут 550 комфортабельных номеров.

"В настоящее время семь проектов в шести муниципалитетах получили субсидии на реализацию проектов местных инициатив, направленных на развитие туризма в муниципальных образованиях", - добавили в пресс-службе.