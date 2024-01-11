Объем производства обрабатывающих предприятий в Москве вырос более чем на 17%

Высокие показатели у производителей пищевых продуктов, одежды, лекарственных средств и материалов, электрического оборудования, а также машин и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Московские обрабатывающие предприятия с января по ноябрь 2023 года нарастили объем производства на 17,1% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве работает свыше 4 тыс. промышленных площадок. За 11 месяцев 2023 обрабатывающие предприятия столицы увеличили выпуск продукции на 17,1% по сравнению с январем - ноябрем 2022 года. При этом объем промышленного производства вырос на 15%", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Отмечается, что высокие показатели у производителей пищевых продуктов, одежды, лекарственных средств и материалов, электрического оборудования, а также машин и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

"Городские фабрики и заводы стабильно развиваются, удовлетворяют потребности рынка и наращивают производственные мощности. Так, за январь - ноябрь 2023 года столичные предприятия обрабатывающей промышленности отгрузили товаров более чем на 9 трлн рублей, что на 7,2% больше соответствующего периода 2022 года", - сообщил министр правительства Москвы, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.