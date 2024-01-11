ВТБ и "Открытие" начали объединение своих негосударственных пенсионных фондов

Интеграцию планируется завершить до конца I полугодия 2024 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. ВТБ и "Открытие" начали объединение негосударственных пенсионных фондов (НПФ), интеграцию планируется завершить до конца первого полугодия 2024 года. Об этом сообщила пресс-служба банка ВТБ.

"ВТБ Пенсионный фонд" начал процесс присоединения НПФ "Открытие", в рамках которого перевод клиентов произойдет автоматически. Интеграция завершится до конца первого полугодия 2024 года и сделает объединенный фонд лидером рынка: количество клиентов увеличится до 10,5 млн человек, а объем средств под управлением фонда превысит 1 трлн руб.", - отмечается в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что для клиентов НПФ "Открытие" перевод произойдет автоматически. "Клиентам "ВТБ Пенсионный фонд" также не нужно будет перезаключать договоры об обязательном пенсионном страховании и негосударственном пенсионном обеспечении. Интеграция фондов не затронет реализацию действующих корпоративных пенсионных программ. Их условия останутся неизменными, без перезаключения действующих договоров с вкладчиками - юридическими лицами", - указали в ВТБ.

В конце декабря 2022 года банк "Открытие" вместе с НПФ вошел в группу ВТБ. Решение об объединении двух фондов было принято на внеочередных общих собраниях акционеров фондов 23 ноября 2023 года.