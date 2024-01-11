Партию из 100 автомобилей Lada Vesta передали для нужд Госдумы

Предзаказ также сделан на автомобили Lada Aura, сообщили в "Автовазе"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Партия в количестве более 100 автомобилей Lada Vesta передана для нужд Госдумы, предзаказ также сделан на автомобили Lada Aura, сообщил журналистам президент "Автоваза" Максим Соколов.

"Что касается Госдумы. Предзаказ есть. Aura встанет на конвейер в сентябре, предзаказ именно по ней. Партия автомобилей для других служащих и работников Госдумы - Lada Vesta - она уже передана Госдуме. Эта партия чуть больше 100 автомобилей", - сказал он.

Кроме того, Соколов отметил, что один бизнес-седан Lada Aura уже есть в распоряжении Совета Федерации. "На нем имеет, надеюсь, удовольствие передвигаться сенатор Кутепов Андрей Викторович", - сказал глава "Автоваза".

В сентябре 2023 года президент России Владимир Путин дал официальное поручение о приоритетном использовании чиновниками отечественных автомобилей.

Ранее глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что министерство уже сделало заказ на седан бизнес-класса Lada Aura, они должны поступить в 2024 году. Кроме того, вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал в интервью ТАСС, что Минпромторг также постепенно закупит автомобили Lada Aura для нужд министерства.

Автомобиль на базе модели Vesta - Lada Aura - был впервые представлен летом 2023 года. Пассажиры заднего ряда получили дополнительные 25 см свободного пространства, а сам салон выполнен из натуральной кожи российского производства. Lada Aura оснащена двигателем 1,8 литра мощностью 122 л. с. и автоматической коробкой передач. Президент "Автоваза" говорил, что автомобиль будет использоваться для нужд чиновников. Серийное производство седана планируется начать в сентябре 2024 года.