В Курской области впервые за год построили около 600 тыс. кв. м жилья

В регионе утвердили стратегию развития строительной отрасли до 2030 года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Строители впервые возвели в Курской области 600 тыс. кв. м жилья в течение одного календарного года, сообщил губернатор области Роман Старовойт во время проведения дня региона на выставке-форуме "Россия".

"Последние пять лет мы вовсю используем национальные проекты, благодаря этому в развитие экономики региона инвестировано более 19 млрд рублей только за прошлый год. Активно ведется жилищное строительство, я готов поделиться с вами радостью, потому что по итогам 2023 года впервые в истории Курской области нашим строителям удалось возвести 600 тыс. кв. м жилья. Этот показатель рекордный для нас", - сказал Старовойт. В 2022 году в регионе ввели в эксплуатацию порядка 553 тыс. кв. м жилья.

В апреле 2023 года в Курской области утвердили стратегию развития строительной отрасли до 2030 года, предусматривающую внедрение комфортной городской среды, формирование новой градостроительной политики со стимулом для локализации производства строительных материалов, снятием ограничений для реализации крупных инфраструктурных проектов.

Как отметил глава региона, также в 2022 году строители ввели в эксплуатацию 138 тыс. новых площадей производственно-складского назначения. Поддерживает заданное направление по развитию региона программа обновления общественного транспорта Курской агломерации, благодаря которой в 2023 году в область поставили более 360 новых троллейбусов, автобусов, в первом квартале 2024 года начнет работу реконструированный курский трамвай - один из старейших электрических трамваев в России.

"Если строится жилье, развивается промышленность, значит регион идет вперед", - добавил Старовойт.

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 г. по 12 апреля 2024 г. на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов.

ТАСС - генеральное информационное агентство форума.