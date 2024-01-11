ЕК ввела пошлины на импорт судостроительной стальной продукции из Китая и Турции

Еврокомиссия отмечает, что плоские пластины применяются в судостроении, чтобы упрочнить корпус корабля, главным образом при строительстве пассажирских круизных лайнеров и военных судов

БРЮССЕЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение ввести пошлины на импорт судостроительной стальной продукции из Китая и Турции. Об этом говорится в распространенном в Брюсселе заявлении ЕК.

"Сегодня Еврокомиссия ввела пошлины на импорт плоской пластины - нишевой стальной продукции, используемой в судостроении, - из Турции и Китая", - отмечается в нем.

Как поясняется в документе, "антидемпинговое расследование показало, что импорт из Турции и Китая наносит серьезный ущерб промышленности ЕС, которая не сможет конкурировать без принятия мер". "Таким образом, пошлины в размере 23% были наложены на импорт из Китая и 13,6% - на импорт из Турции", - говорится в нем.

ЕК отмечает, что плоские пластины применяются в судостроении, чтобы упрочнить корпус корабля, главным образом они используются при строительстве пассажирских круизных лайнеров и военных судов.