В Краснодарском крае курортный сбор превысил 740 млн рублей по итогам 2023 года

На эти деньги в 2024 году планируют благоустроить набережную в Геленджике, несколько общественных территорий, городской пляж в Ейске и оснастить системами видеонаблюдения пляжи в Сочи

КРАСНОДАР, 11 января. /ТАСС/. Объем курортного сбора в Краснодарском крае по итогам 2023 года превысил 740 млн рублей, что на 22% выше планового показателя, сообщил журналистам врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий. При этом общая сумма сохранилась на уровне 2022 года, когда собрали 747 млн рублей.

"По итогам 2023 года сумма, поступившая в краевой Фонд развития курортной инфраструктуры, составила более 740 млн рублей. Это на 22% больше запланированных показателей", - приводит пресс-служба администрации Краснодарского края заявление Зарицкого на официальном сайте.

На средства курортного сбора в 2024 году в регионе планируют благоустроить набережную в Геленджике, а также несколько общественных территорий, городской пляж в Ейске и оснастить системами видеонаблюдения пляжи в Сочи.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. По итогам 2023 года курорты Кубани посетили 18,6 млн человек, что является историческим максимумом для региона. Эксперимент по развитию курортной инфраструктуры в регионе проводят с 2018 года. С 1 января 2024 года к эксперименту по взиманию курортного сбора присоединились Новороссийск, Туапсе, а также Мостовское, Псебайское и Ярославское поселения Мостовского района. До этого в нем участвовали Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ, Новомихайловское, Шепсинское, Небугское, Джубгское и Тенгинское поселения Туапсинского района, а также Ейское и Должанское поселения Ейского района.