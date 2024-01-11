Лаос запускает 5G

Связь нового поколения планируют применять в Лаосе во многих сферах, в том числе онлайн-бизнеса, онлайн-торговли, технологий искусственного интеллекта, робототехники, а также в области промышленности и сельского хозяйства

ХАНОЙ, 11 января. /ТАСС/. Телекоммуникационная лаосская компания Lao Telecom объявила о запуске мобильной связи 5G в стране. Об этом сообщает газета Vientiane Times.

По информации издания, о запуске 5G-связи было объявлено в рамках пятидневной "Недели цифровых технологий Лаоса - 2024". Компания в рамках этого мероприятия продемонстрировала возможности использования 5G, в том числе в технологиях виртуальной реальности и для исследований космоса.

На церемонии запуска сети присутствовали высокопоставленные лица, среди которых были премьер-министр Лаоса Сонсай Сипхандон, министр технологий и связи, а также министр информации, культуры и туризма.

Ранее Lao Telecom запустила связь 5G в столице Лаоса Вьентьяне, покрыв ключевые районы города. Теперь компания планирует распространить зону покрытия связи формата 5G на всю страну. Связь нового поколения планируют применять в Лаосе во многих сферах, в том числе онлайн-бизнеса, онлайн-торговли, технологий искусственного интеллекта, робототехники, а также в области промышленности и сельского хозяйства.

5G - новое поколение мобильной связи, продолжение развития предыдущих стандартов (GSM, 3G, 4G/LTE). Рекордная скорость передачи данных в тестовых зонах сети 5G достигала 25 Гбит/с. Такие показатели позволяют в режиме онлайн транслировать видео в разрешении Ultra HD.