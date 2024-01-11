В Курске почти полностью перешли на безналичный расчет в транспорте

Губернатор Роман Старовойт отметил, что это позволило сократить количество выручки "мимо кассы"

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Транспортная реформа позволила почти полностью (на 96%) перейти на безналичный расчет в общественном транспорте в Курске, следует из презентации, которая сопровождала выступление губернатора Курской области Романа Старовойта на полях Международной выставки-форума "Россия".

"Предварительные итоги транспортной реформы: 96% поездок с оплатой безналичным способом; все маршруты доступны для льготного проезда; для проезда маломобильных групп доступно 348 транспортных средств; 75% экологически чистого транспорта на линии", - говорится в презентации.

Также доступна бесплатная пересадка в течение часа на 44 маршрутах из 47, в транспорте установлены видеокамеры и есть возможность экстренного вызова Росгвардии.

Старовойт в своем выступлении отметил, что безналичный проезд позволил значительно сократить количество выручки, которая "шла мимо кассы".

Международная выставка-форум "Россия" проходит с 4 ноября 2023 по 12 апреля 2024 года на ВДНХ в Москве. Ее организуют для демонстрации важнейших достижений страны в разных отраслях экономики, свои экспозиции представляют все 89 российских регионов. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.