Порт Янпу на Хайнане в 2023 году принял более 1,83 млн контейнеров

Грузооборот порта превысил 58 млн тонн, увеличившись на 8,56%

ХАЙКОУ /Китай/, 11 января. /ТАСС/. Глубоководный порт Янпу на северо-западном побережье острова Хайнань в 2023 году принял более 1,83 млн стандартных контейнеров, увеличив их оборот на 3,75%. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао" со ссылкой на местные власти.

По сведениям издания, за 12 месяцев грузооборот Янпу превысил 58 млн тонн, увеличившись на 8,56%. Порт продолжает осуществлять беспошлинную заправку и регистрацию плавучих сооружений. В нем зарегистрировано уже 43 международных судна, суммарная грузоподъемность которых превышает 5,3 млн тонн, - по этому показателю он занимает второе место в КНР.

В прошлом году, как отмечается, Янпу открыл пять судоходных маршрутов, в итоге через него проходят морские торговые пути по 45 направлениям. Фактически порт связан со всеми прибрежными городами Китая и ключевыми гаванями Юго-Восточной Азии. Он вовлечен в межконтинентальные перевозки в Тихом, Индийском и Атлантическом океанах.

Как уточняют авторы материала, руководство этого объекта стимулирует активное инфраструктурное строительство с учетом преимуществ развиваемого на Хайнане порта свободной торговли. В частности, речь идет о проекте по увеличению пропускной способности Янпу: уже в ближайшем будущем она увеличится на 3,4 млн стандартных контейнеров. На первой стадии инвестиции в проект составили 6,11 млрд юаней (примерно $860 млрд по текущему курсу).

В этом году администрация порта планирует завершить формирование фарватеров, предназначенных для контейнеровозов, способных перевозить до 200 тыс. тонн груза. После достройки причалов Янпу будет полностью удовлетворять стандартам гаваней, оборудованных под нужды самых крупногабаритных торговых судов.

Кроме того, в 2024 году Янпу планирует привлечь государственные инвестиции в размере 770 млн юаней (примерно $108 млн) для строительства зернового и нефтяного терминалов. Их пропускная способность составит 4,5 млн тонн. После модернизации порт будет способен принимать танкеры, оборудованные для транспортировки свыше 50 тыс. тонн соответствующего сырья. К 2027 году также планируется расширить станцию по приему СПГ, которая позволит ежегодно ввозить в порт до 6 млн тонн этого энергоносителя.

Ключевая глубоководная гавань Хайнаня

Янпу находится на территории города Даньчжоу, административно напрямую подчиняясь администрации провинции. Порт обеспечивает значительную долю внешнего товарооборота Хайнаня и привлекаемых им иностранных инвестиций.

Эта индустриальная зона опережающего экономического развития играет важную роль в формировании единой высокоэффективной транспортной сети КНР: в соответствии с планом китайского правительства, к 2035 году Янпу превратится в ключевой пункт по распределению потока грузов из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, в Европу и Северную Америку.