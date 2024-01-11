За новогодние каникулы россияне купили около 4 тыс. тонн лососевой икры

В Росрыболовстве считают, что это связано с ростом предложения и более доступной ценой на продукт

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россияне за новогодние каникулы в 2024 году приобрели около 4 тыс. тонн лососевой икры, говорится в сообщении Росрыболовства.

"По экспертным оценкам, за новогодние каникулы россияне приобрели к праздничному столу около 4 тыс. тонн лососевой икры", - отмечается в сообщении.

Икру стали покупать больше благодаря росту предложения и более доступной цене, считают в ведомстве.

Там напомнили, что в прошлом году на Дальнем Востоке была одна из самых удачных лососевых путин: рыбаки добыли 609 тыс. тонн - это второй показатель по объему вылова за всю историю наблюдений. В том числе красной икры за 11 месяцев прошлого года было произведено в 2,6 раза больше - 23,2 тыс. тонн. "Почти вся продукция ушла на стол российскому потребителю", - говорится в сообщении Росрыболовства.

На экспорт, по оперативным данным Росстата, за прошлый год было отправлено 347 тонн, в то время как импорт красной икры в 2023 году составил всего 46 тонн.

"Конечно, при покупке очень важно обращать внимание на легальность происхождения продукции, в первую очередь это важно для здоровья граждан, а также для создания честной конкурентной среды и формирования доступного предложения", - подчеркнули в Росрыболовстве.