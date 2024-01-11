На севере Кипра заявили, что ожидают притока российских туристов и бизнесменов

Спецсоветник лидера турок-киприотов Гекхан Гюлер рассказал, что двери непризнанной республики открыты для всех, кто "дружелюбно настроен" по отношению к ТРСК

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Непризнанная Турецкая республика Северного Кипра (ТРСК) ожидает увеличения турпотока из РФ, а также приезда российских предпринимателей. Об этом заявил ТАСС специальный советник лидера турок-киприотов Гекхан Гюлер.

"В аэропорту Эрджан заработали новый терминал и взлетно-посадочная полоса. Республика может расположить порядка 30 тыс. туристов, - сказал он. - ТРСК со своими естественными курортными достоинствами в Восточном Средиземноморье готова принять российских туристов. Российские предприниматели также могут приехать, чтобы своими глазами оценить возможности для ведения бизнеса в нашей стране". По словам Гюлера, двери республики открыты для всех, кто дружелюбно настроен по отношению к Северному Кипру.

Он обратил внимание, что Северный Кипр известен своей богатой историей, культурным разнообразием и красотами природы. "В этой связи ТРСК является очень привлекательным туристическим направлением, где море, солнце, всяческие развлечения и исторические достопримечательности соединяются в одном месте", - пояснил советник главы республики. ТРСК не признает ни одно государство мира, кроме Турции.

Он также призвал РФ развивать отношения с народом Северного Кипра в различных областях. "Я думаю, что сотрудничество могло бы быть налажено в сфере образования, культуры, спорта, а также в области туризма", - подчеркнул Гюлер, добавив, что такое взаимодействие было бы выгодно обеим сторонам.