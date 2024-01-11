Россия и Армения договорились о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности

Взаимодействие стран будет направлено в том числе на продвижение цифровой финансовой грамотности, сообщили в Минфине

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Россия и Армения договорились о сотрудничестве в области финансовой грамотности. Взаимодействие стран будет направлено в том числе на продвижение цифровой финансовой грамотности. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Минфин России, Банк России, Министерство финансов Республики Армения и Центральный банк Республики Армения подписали меморандум о сотрудничестве в области повышения финансовой грамотности населения. Документ предусматривает взаимодействие и обмен опытом по разработке и внедрению образовательных программ и просветительских материалов для различных целевых аудиторий, в том числе для начинающих инвесторов, представителей малого и среднего бизнеса", - говорится в сообщении.

"Взаимодействие также будет направлено на продвижение цифровых технологий и информационных ресурсов по финансовой грамотности, в том числе цифровой финграмотности", - также указывается в сообщении.

Отдельными направлениями сотрудничества станут проведение олимпиад по финансовой грамотности, просветительских акций и мероприятий для детей, молодежи и пенсионеров, отметили в Минфине.

РФ и Армения будут оценивать эффективность реализации национальных стратегий по повышению финансовой грамотности, развивать волонтерское движение и поддерживать частные инициативы, добавили в министерстве.