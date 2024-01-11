Объем поддержки фермеров в Коми увеличили вдвое

В 2024 году на эти цели направят 31 млн рублей

СЫКТЫВКАР, 11 января. /ТАСС/. Правительство Республики Коми увеличило размер поддержки начинающих фермеров вдвое - до 31 млн рублей, сообщил глава региона Владимир Уйба.

"Республика Коми активно начала реализацию агростартапов с 2019 года. За это время гранты получили 26 фермерских хозяйств по различным направлениям деятельности. Общая сумма поддержки за 5 лет составила почти 76 млн рублей. В 2024 году на гранты "Агростартап" запланировано более 31 млн рублей, что практически в два раза больше, чем в 2023 году", - сообщил глава региона в видеообращении, размещенном в его Telegram-канале.

По словам руководителя республики, получатели поддержки не только обеспечивают собственную занятость на селе, но и создают дополнительные рабочие места. Почти половина получателей грантов создали фермерские хозяйства на базе своих личных подсобных хозяйств. Гранты предоставляются ежегодно по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

В 2023 году заявки на участие подали 13 фермеров, из них победителями признаны пять. На реализацию их проектов из бюджета выделено более 16 млн рублей на условиях софинансирования, фермер должен вложить не менее 10% собственных средств. В селе Замежная Усть-Цилемского района на средства агростартапа фермерское хозяйство запланировало ремонт в молочном цехе, покупку холодильного оборудования и рефрижератора. Все работы намерены завершить в 2024 году. В хозяйстве трудится восемь работников, при проведении модернизации трудоустроят еще троих. Фермер выпускает более 10 наименований молочной продукции, которая поставляется в бюджетные учреждения и магазины Усть-Цилемского, Печорского, Ухтинскогов районов и Сыктывкара.

Фермер из деревни Пожег Усть-Куломского района на средства гранта приобрел сельхозтехнику, трактор, навесное прицепное оборудование, которое использовал при заготовке кормов. Он смог увеличить поголовье крупного рогатого скота с 30 до 80 животных, планирует строить ферму на 100 голов скота. Фермерское хозяйство из деревни Брыкаланск Ижемского района на средства гранта расширило производство северного таежного меда. Это самая северная пасека в Коми. Количество пчелиных семей увеличится с 12 до 35, производство меда - до 800 кг в год. С помощью государственной поддержки хозяйство приобрело УАЗ "Фермер", оборудование для производства меда и содержания пчел, пчелопакеты. Продукция будет продаваться в Ижемском районе, а также через социальные сети. Всего в Коми помогли шести пчеловодам, предоставив гранты на 10 млн рублей.