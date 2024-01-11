На Украине с 15 января введут европейский механизм сертификации агроэкспорта

Это упростит формальные процедуры осуществления экспорта и транзита пищевых продуктов на территорию ЕС при пересечении государственной границы, сообщили в Верховной раде

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Украина с 15 января начнет использовать европейский механизм сертификации экспорта, импорта и транзита агропромышленной продукции и животных. Об этом сообщили в Верховной раде Украины.

"Быстрые обороты набрал процесс евроинтеграции и адаптации законодательства ЕС, в частности, о соответствии требованиям продовольственной продукции, которая идет на внутренний и внешний рынки, - говорится в Telegram-канале парламента. - С 15 января 2024 года планируется переход на использование на Украине онлайн платформы Европейской комиссии по сертификации и поддержке экспорта, импорта, транзита животных, продукции животного и растительного происхождения, пищевых продуктов, кормов (TRACES NT) для сертификации грузов, внедрение которой значительно упростит формальные процедуры осуществления экспорта и транзита пищевых продуктов на территорию ЕС при пересечении государственной границы".

Хотя между ЕС и Украиной действует соглашение об ассоциации и свободной торговле, украинский экспорт в Евросоюз ограничен квотами по всем основным категориям товаров, включая сельскохозяйственные. В 2022 году Еврокомиссия приняла решение на год отменить квоты на украинскую продукцию и разрешить ее свободный ввоз в ЕС. В 2023 году это решение было продлено еще на год, однако его результатом стало затоваривание соседних с Украиной стран ЕС украинской аграрной продукцией. В результате страны сообщества, в частности Польша и Венгрия, выступили против продления режима отмены квотных ограничений.

14 декабря саммит ЕС принял решение начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией, которые могут начаться в марте 2024 года или позднее. Согласно итоговому заявлению, "саммит ЕС поручил Совету ЕС утвердить переговорный мандат Еврокомиссии по Украине, после того как все критерии, перечисленные в рекомендациях Еврокомиссии от 8 ноября, будут выполнены". Продолжительность переговоров о вступлении никак не ограничена, они могут занять много лет. Летом 2023 года страны ЕС отвергли предложение главы Евросовета Шарля Мишеля пообещать Украине, что ее примут не позднее 2030 года.