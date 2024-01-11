В новогодние дни поезда "Таврия" перевезли в Крым на 20% больше пассажиров

По данным компании "Гранд сервис экспресс", всего перевезли 90,6 тыс. пассажиров, почти треть из них составили дети

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 января. /ТАСС/. Число пассажиров поездов "Таврия" за новогодние праздники в 2024 году в направлении Крыма выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысило 90 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожного перевозчика "Гранд сервис экспресс".

"За новогодние праздники (с 29 декабря 2023 года по 8 января 2024) "Гранд сервис экспресс" перевез поездами "Таврия" в направлении Крыма 90,6 тыс. пассажиров. Это на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В обратном направлении также перевезено 90,6 тыс. пассажиров (+18%)", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что почти треть пассажиров - дети до 18 лет, включая организованные детские группы.

Больше всего пассажиров - почти 20 тыс. - проехало в поездах "Таврия" 7 января. В Симферополь больше всего пассажиров прибыло 30 декабря 2023 года - более 5 тыс.