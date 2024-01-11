Инфляция в США в 2023 году серьезно замедлилась по сравнению с 2022-м

Она составила 3,4% против 6,5% в 2022 году

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Потребительские цены в Соединенных Штатах выросли по итогам прошлого года на 3,4%. Об этом свидетельствуют опубликованные данные Министерства труда США.

В документе отмечается, что потребительские цены в декабре росли немного быстрее. Рост в последнем месяце прошлого года составил 0,3% по сравнению с 0,1% в ноябре. Американские аналитики полагали, что в декабре инфляция будет на ноябрьском уровне, а за год составит около 3,1%. По мнению газеты The Washington Post, инфляция в США "снижается постепенно, но не ровно". В 2022 году этот показатель составлял 6,5%.

Спустя полтора года после того, как цены взлетели до максимальных отметок за последние четыре десятилетия в США (в июне 2022 года инфляция составляла 9,1%), инфляция на все виды товаров и услуг значительно снизилась. При этом реальные цены на яйца, хлеб, арендную плату и т. п. по-прежнему выше, чем несколько лет назад.

Инфляция в США превышает целевой показатель в 2% Федеральной резервной системы (ФРС), выполняющей функции центрального банка страны. Как отмечает The Washington Post, инфляция в 2023 году "снижалась гораздо быстрее, чем кто-либо ожидал". Это стало одной из причин, почему ФРС не стала повышать базовую процентную ставку по итогам последнего в прошлом году заседания своего руководящего комитета по открытому рынку, которое состоялось 12-13 декабря. Финрегулятор сохранил базовую ставку на уровне 5,25-5,5%. При этом рынки ожидают, что американский ЦБ шесть раз снизит ставку в нынешнем году, до 3,75%-4%.