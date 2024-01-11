Стоимость биткойна превышала $49 тыс. впервые с 27 декабря 2021 года

По состоянию на 18:08 мск биткойн замедлил рост и находился на уровне $48,024 тыс.

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии росла на 9,12% - до $49,014 тыс., свидетельствуют данные площадки Coindesk на 17:54 мск.

По состоянию на 18:08 мск биткойн значительно замедлил рост и находился на уровне $48,024 тыс. (+6,46%).

Ранее в четверг по данным площадки Coindesk на 17:38 мск, стоимость биткойна превысила $48 тыc, поднимаясь на 6,35% - до $48,052 тыс.

В последний раз стоимость биткойна превышала $48 тыс. и $49 тыс. 27 декабря 2021 года.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".