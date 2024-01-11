Сбер поможет повысить безопасность на объектах социальной инфраструктуры Орловской области

Соглашение, в частности, предусматривает повышение безопасности на объектах транспорта, промышленных и коммерческих предприятиях региона

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Сбер и правительство Орловской области намерены совместно повышать безопасность на объектах социальной инфраструктуры региона с помощью цифровых технологий банка. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами в рамках международной выставки-форума "Россия", сообщила пресс-служба банка.

"Соглашение направлено на повышение безопасности на объектах транспорта, спортивных объектах, промышленных и коммерческих предприятиях, а также других объектах социальной инфраструктуры с помощью инновационных цифровых технологий, продуктов и платформенных решений банка", - говорится в сообщении.

В свою очередь заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов отметил, что вопросам общественной безопасности в России сегодня уделяется особое внимание, поскольку от этого напрямую зависят жизни и здоровье людей в каждом регионе страны. "Сбер развивает и постоянно совершенствует технологии и решения, которые позволяют поднять уровень безопасности граждан на новый уровень. Мы тесно сотрудничаем с субъектами РФ по вопросам внедрения таких решений, и рады, что такая договоренность достигнута и с правительством Орловской области", - добавил Кузнецов, его слова приводятся в сообщении.

В Орловской области активно продолжается развитие интеллектуальной транспортной системы, цифровизация процессов управления дорожным движением и дорожным хозяйством в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги", рассказал губернатор Орловской области Андрей Клычков.

"Вне всякого сомнения, будущее - за внедрением инновационных технологий для развития всей транспортной системы. Вместе с нашим надежным партнером Сбером сделаем все, чтобы выполнить поставленные задачи", - пояснил Клычков, его слова цитирует пресс-служба.