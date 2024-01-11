Чернышенко заявил, что Россия остается одним из лидеров по въездному туризму

Вице-премьер РФ призвал россиян не только самим лучше узнавать свою страну, но и показывать ее гостям

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Большое число иностранных туристов продолжают посещать Россию, страна остается одним из лидеров в мире по въездному туризму.

Об этом заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в ходе церемонии награждения победителей всероссийской программы "Классная страна" на выставке-форуме "Россия".

"Несмотря на все огромное количество санкций от наших недоброжелателей, огромное количество туристов продолжают приезжать в нашу страну, и Россия в лидерах международных стран по въездному туризму. Это тоже очень хороший знак, потому что нам нужно [не только] самим лучше узнать свою страну, но и показать ее нашим уважаемым гостям", - сказал он.