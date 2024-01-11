Вице-премьер Испании призвала импортеров газа не подписывать новых контрактов с РФ

При этом Тереса Рибера напомнила, что никаких правовых оснований для запрета на закупку российского СПГ нет

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства Испании, министр экологического перехода Тереса Рибера призвала компании, занимающиеся импортом газа в королевство, не подписывать новых контрактов на поставки топлива из России. Ее слова приводит газета ABC.

Вице-премьер напомнила, что никаких правовых оснований для запрета на закупку российского сжиженного природного газа (СПГ) нет. "Я неоднократно беседовала с основными импортерами СПГ, работающими в Испании, с просьбой не подписывать новые контракты, не увеличивать присутствие российского СПГ на нашей территории", - добавила Рибера.

10 декабря энергетическая компания Enagas сообщила, что в декабре 2023 года РФ заняла второе место после Алжира по объемам поставок СПГ в Испанию. За весь 2023 год королевство приобрело 72 690 ГВт·ч СПГ у России по сравнению с 53 859 ГВт·ч в 2022 году. Таким образом, по итогам всего прошлого года РФ заняла третье место по объемам поставок газа в Испанию после Алжира и США.

Как заявлял корреспонденту ТАСС посол РФ в Мадриде Юрий Клименко, Испания стала самым главным в Евросоюзе покупателем российского СПГ в 2022-2023 годах. По словам дипломата, с экономической точки зрения королевству невыгодно разрывать подписанный с РФ крупный долгосрочный контракт. Кроме того, Клименко обращал внимание на то, что, используя имеющиеся мощности по хранению и регазификации, Испания активно реэкспортирует часть газа в другие европейские страны.