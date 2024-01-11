США выработают в G7 решение по замороженным активам России

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен заявил, что в его стране не принимали пока никаких окончательных решений

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты не принимали пока никаких окончательных решений о возможной конфискации замороженных на Западе активов России. Об этом сообщил на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, утверждая, что упомянутые решения Вашингтон собирается вырабатывать в формате Группы семи (G7).

"Решение о том, поступать ли таким образом, как их использовать, не принято. И оно будет принято при взаимодействии с нашими партнерами по G7", - заявил сотрудник внешнеполитического ведомства США, комментируя вопрос о дальнейшей судьбе российских авуаров, замороженных на Западе после начала специальной военной операции на Украине.