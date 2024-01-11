СМИ: разногласия по газу из РФ задерживают утверждение стратегии нацбезопасности Австрии

По данным Die Presse, возглавляемое АНП ведомство федерального канцлера и управляемое "Зелеными" Минэнерго не могут определить взаимоприемлемые формулировки по вопросам использования российского газа, возобновляемых источников энергии и диверсификации поставок

ВЕНА, 11 января. /ТАСС/. Правящая коалиция Австрии не может утвердить новую стратегию национальной безопасности республики из-за разногласий по вопросу о допустимости поставок газа из России в контексте энергетической независимости страны между Австрийской народной партией (АНП) и "Зелеными". Об этом сообщила газета Die Presse.

По данным ее источников, представители двух правящих партий не могут прийти к согласию по разделу документа, затрагивающему вопрос энергобезопасности. В частности, возглавляемое АНП ведомство федерального канцлера и управляемое "Зелеными" Минэнерго пока не могут определить взаимоприемлемые формулировки по вопросам использования российского газа, возобновляемых источников энергии и диверсификации поставок. Как отмечает Presse, работа над остальными разделами стратегии завершена.

Старая версия стратегии была утверждена австрийским парламентом в 2013 году. Представители правящих партий ранее договорились обновить ее до следующих парламентских выборов, намеченных на сентябрь 2024 года. Как отметил федеральный канцлер Карл Нехаммер, причиной подготовки нового документа стала "более гибридная и разнообразная" ситуация с угрозами.

Ключевым параметром новой стратегии останется нейтралитет австрийской республики. По словам Нехаммера, он менее важен для решения вопросов внутри Евросоюза, но играет принципиальную роль за его пределами, наделяя Вену статусом "посредника". В документе будут отражены как аспекты национальной обороны, так и энергетической безопасности Австрии. По словам вице-канцлера Вернера Коглера ("Зеленые"), в стратегию также войдут вопросы энергетического перехода и отношения к рынкам сырья "с учетом опыта взаимодействия с Россией". Коглер полагает, что это станет "важным вкладом" в укрепление безопасности, свободы и независимости австрийского государства.

В июне 2018 года было подписано соглашение о продлении действующего контракта между ООО "Газпром экспорт" и OMV Gas Marketing & Trading GmbH на поставку российского природного газа в Австрию до 2040 года. Глава OMV Альфред Штерн подчеркивал, что OMV продолжит закупать российский газ по контракту, так как он не подпадает под санкции ЕС. Правительство Австрии неоднократно заявляло, что хочет сократить зависимость от российского газа. Согласно данным Европейской сети операторов газотранспортных систем, в октябре 2023 года 90% газового импорта Австрии составляли поставки из РФ.