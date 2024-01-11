Глава МВФ примет участие в форуме в Давосе

Кристалина Георгиева будет находиться там 15-19 января

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева позднее в январе нанесет визиты в Швейцарию и Италию. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Директор-распорядитель Кристалина Георгиева и первый заместитель директора-распорядителя [МВФ] Гита Гопинат примут на следующей неделе участие в ежегодных встречах на Всемирном экономическом форуме 2024 года в Давосе. Директор-распорядитель будет находиться там 15-19 [января], а ее первый заместитель - немного меньше времени", - заявила Козак.

По ее словам, Георгиева и Гопинат примут на ВЭФ участие в ряде тематических дискуссий. "Затем 28-29 января директор-распорядитель совершит поездку в Рим, чтобы принять участие в саммите Италия - Африка, который организован итальянским премьер-министром Джорджей Мелони", - отметила представитель МВФ.