МВФ считает, что Украине потребуется финансирование в размере $42 млрд в 2024 году

Также официальный представитель фонда Джули Козак рассказала, что инфляция на Украине сократилась с почти 27% в 2022 году до 6% в 2023-м

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Украине в нынешнем году потребуется значительное финансирование в размере $42 млрд. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель МВФ Джули Козак.

"Что касается вопросов о финансировании, то потребности Украины в финансировании остаются значительными на 2024 год. По нашим оценкам, стране потребуется финансирование в размере около $42 млрд, включая официальную донорскую поддержку в размере около $32 млрд", - отметила она.

"Безусловно, важно, чтобы доноры и партнеры Украины обеспечили выполнение своих финансовых обязательств и получение Украиной финансирования, необходимого для поддержания макроэкономической стабильности в стране", - добавила Козак.

Она рассказала, что инфляция на Украине сократилась с почти 27% в 2022 году до 6% в 2023-м.

В декабре 2023 года Украина получила от МВФ очередной транш в $900 млн по линии одобренного в марте механизма расширенного кредитования. В конце июня Совет исполнительных директоров фонда принял решение предоставить Украине второй транш объемом $890 млн в рамках четырехлетнего механизма расширенного кредитования. МВФ ранее утвердил четырехлетнюю программу для Украины в рамках этого механизма с финансированием в размере $15,6 млрд. Первый транш на $2,7 млрд поступил в общий фонд государственного бюджета Украины 3 апреля.