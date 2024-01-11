МВФ оценивает последствия возможной конфискации активов РФ для финансовой системы

Любые решения, относящиеся к конфискации российских активов или взиманию налогов с процентов от этих активов, должны принимать соответствующие органы власти той или иной страны, считают в фонде

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) оценивает потенциальные последствия возможной конфискации замороженных на Западе активов России для мировой финансовой системы. Об этом сообщила на регулярном брифинге для журналистов официальный представитель МВФ Джули Козак.

"С точки зрения МВФ, любые решения, относящиеся к конфискации российских активов или взиманию налогов с процентов от этих активов, должны принимать соответствующие органы власти [той или иной] страны. Мы следим за продолжающимися обсуждениями. И в центре внимания МВФ к таким вопросам находится оценка последствий, потенциальных экономических последствий для каких бы то ни было наших стран-членов или последствий для международной денежно-кредитной системы", - сказала Козак. "Любые оценки, которые мы бы сделали, будут зависеть, конечно, от точных деталей тех действий, которые были бы предприняты", - отметила представитель фонда.

Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева предупредила в начале декабря 2023 года о возможных рисках для мировой финансовой стабильности и денежно-кредитной политики в случае возможной конфискации Западом активов России, замороженных за рубежом после начала специальной военной операции (СВО) на Украине. Георгиева подчеркнула, что возможное использование этих авуаров "должно было бы опираться на международную основу". Надо "очень тщательно учитывать, какими могли бы быть риски для денежно-кредитной политики и финансовой стабильности", указала глава МВФ.

Как утверждал 8 ноября прошлого года помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, коллективный Запад не будет возвращать России ее замороженные активы в размере около $300 млрд, пока Москва не заплатит за СВО.

Между тем председатель Банка России Эльвира Набиуллина в тот же день подчеркнула, что конфискация и замораживание российских активов Западом будут "иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы".

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что Москва намерена оспаривать, причем бессрочно, шаги Запада такого рода. По словам Пескова, это повлечет "очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и кто такими решениями воспользуется". Помимо этого, Россия будет прорабатывать ответные меры, которые едва ли будут зеркальными, добавил представитель Кремля.