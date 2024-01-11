Пассажироперевозки по Приволжской железной дороге выросли впервые с 2014 года

В 2023 году перевезли более 10,8 млн человек

ТАСС, 11 января. Перевозки пассажиров по Приволжской железной дороге, проходящей через Саратовскую, Волгоградскую и Астраханскую области, по итогам 2023 года впервые с 2014 года выросли до 10,8 млн пассажиров. Об этом сообщили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций компании.

"В 2023 году с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 10,8 млн пассажиров (+15,4% к 2022 году), из них в пригородном сообщении - 7,7 млн пассажиров (+15,3%), в дальнем следовании - более 3,1 млн (+15,5%)", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в службе корпоративных коммуникаций компании, по отправлению пассажиров в 2023 году достигнут лучший результат с 2014 года, когда за 12 месяцев с вокзалов и станций ПривЖД было отправлено около 11,9 млн человек.

Погрузка на ПривЖД составила более 36 млн тонн в 2023 году, что соответствует уровню 2022 года. Грузооборот в 2023 году составил около 98 млрд тарифных тонно-километров (+2,3%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии - 127,1 млрд тонно-километров (+2,5%). Среди номенклатуры грузов отмечен рост в 1,6 раза погрузок зерна - до 4,4 млн тонн и химических и минеральных удобрений до 3,1 млн тонн (+22%).

Приволжская железная дорога расположена на юго-востоке Европейской части России, в районе Нижней Волги и среднего течения Дона на территории Саратовской, Волгоградской и Астраханской областей. Дорога связывает между собой промышленные города в низовьях Волги, является важным транспортным звеном между субъектами России и зарубежными странами.