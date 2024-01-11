На Украине заявили об увеличении объема денежной массы в 2023 году почти на четверть

Он составил $80,6 млрд, сообщило издание "Корреспондент" со ссылкой на данные Нацбанка

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Объем денежной массы на Украине за 2023 год вырос на 23%, или на 575,4 млрд гривен ($15 млрд). Об этом сообщает издание "Корреспондент" со ссылкой на данные украинского Нацбанка.

Общий объем денежной массы на Украине, по данным издания, составил 3,08 трлн гривен ($80,6 млрд). Отмечается также рост денежных средств в обращении за прошлый год на 23,3%, или 184,4 млрд гривен ($4,8 млрд). Общий объем денежных средств в обращении составил 976,9 млрд гривен ($25,5 млрд).

Ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный в эфире телеканала "Рада" рассуждая о том, насколько 2023 год оказался сложным, призвал не бояться эмиссии и прибегать к ней для пополнения государственного бюджета.