Объем перевозок по Суэцкому каналу в конце 2023 года сократился на 28% из-за атак хуситов

При этом объем перевозок через мыс Доброй Надежды увеличился на 67%, сообщила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Объем грузоперевозок по Суэцкому каналу в последние дни 2023 года сократился на 28% из-за нападений йеменских мятежников-хуситов из движения "Ансар Аллах" на суда. Об этом на регулярном брифинге для журналистов сообщила официальный представитель Международного валютного фонда Джули Козак.

Ее попросили прокомментировать последствия нападений хуситов на суда в Красном море. "Перевозки через Красное море составляют 10% мировых торговых потоков. Они (нападения - прим. ТАСС) увеличат как время доставки, так и стоимость перевозок для экспортеров и импортеров. А это может привести к росту цен", - подчеркнула Козак.

По ее данным, "объем перевозок через Суэцкий канал сократился на 28% в годовом исчислении за 10 дней, закончившихся 2 января". При этом объем перевозок через мыс Доброй Надежды увеличился на 67%. "Мы внимательно следим за этой проблемой", - заключила представитель фонда.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа хуситы заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. В ответ власти США заявили о намерении начать в Красном море операцию Prosperity Guardian. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова, Франция.