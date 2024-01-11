Институт мировой экономики назвал атаки в Красном море причиной снижения мировой торговли

В ЕС экспорт и импорт товаров снизились по сравнению с ноябрем на 2% и 3,1% соответственно, для Германии - на 1,9% и 1,8%, говорится в докладе

БЕРЛИН, 11 января. /ТАСС/. Мировая торговля с учетом сезонных колебаний и изменений цен упала в декабре в месячном выражении на 1,3%, одной из причин ее снижения стали атаки на торговые суда в Красном море. Об этом говорится в докладе Института мировой экономики (IfW) в Киле.

"Недавнее обновление данных за декабрь свидетельствует о продолжении несколько негативной тенденции в мировой торговле и торговле между крупными экономиками. Одной из причин слабого месяца могут быть связанные с конфликтом на Ближнем Востоке нападения на контейнеровозы в Красном море", - говорится в исследовании. Эксперты IfW указали на то, что "количество перевезенных там контейнеров сократилось более чем вдвое и сейчас находится почти на 70% ниже ожидаемого уровня". Нынешний объем составляет лишь около 200 тыс. контейнеров в день, тогда как в ноябре этот показатель составлял примерно 500 тыс.

"Направление судов из-за атак в Красном море через Мыс Доброй Надежды в Африке ведет к тому, что время транспортировки товаров между центрами производства в Азии и европейскими потребителями увеличилось примерно на 20 дней", - констатировал специалист IfW в области торговой политики Юлиан Хинц.

По данным Института, в ЕС экспорт и импорт товаров снизились по сравнению с ноябрем на 2% и 3,1% соответственно, для Германии - на 1,9% и 1,8%. Несмотря на то, что путь через Красное море для Соединенных Штатов не играет столь серьезной роли, как для стран ЕС, экспорт США сократился на 1,5%, импорт - на 1%.

В то же время торговля Китая идет вразрез с тенденцией: его экспорт увеличился в декабре на 1,3%, импорт - на 3,1%. Эксперты германского института связывают это с традиционным увеличением торгового оборота страны перед китайским Новым Годом.