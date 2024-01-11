США и их союзники намерены содействовать наращиванию украинского экспорта

Вашингтон рассчитывает, что экономическое восстановление позволит Киеву самостоятельно оплачивать больше расходов

ВАШИНГТОН, 11 января. /ТАСС/. Вашингтон намерен в 2024 году вместе с союзниками содействовать наращиванию украинского экспорта, включая поставки зерна, США рассчитывают, что экономическое восстановление позволит Киеву самостоятельно оплачивать больше расходов. Такой подход изложил на онлайн-брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.

По его версии, "летом прошлого года Россия пыталась заблокировать экспорт продовольствия с Украины". "Мы работали с нашими европейскими коллегами, особенно с Украиной, Молдовой, Румынией, Болгарией, Турцией, нам тем, чтобы обеспечить Украине возможность продолжать экспорт, так что мы видим, что мировые цены на продовольствие значительно ниже, чем были в течение довольно продолжительного времени. Именно такой работой мы будем совместно заниматься в течение года", - сказал он.

По словам О'Брайена, в этом году Киеву "придется делать несколько вещей одновременно". "Украине придется воевать, строить, восстанавливать свою экономику. Вы видели экономический рост более чем на 5% в 2023 году, ожидается что-то подобное в 2024 году. Это позволит Украине в большей и большей степени оплачивать свою деятельность", - добавил он.

Помощник госсекретаря полагает, что Украине удается наращивать поставки зерна. "Думаю, как мы видели в декабре, Украина экспортировала почти 7,5 тонны зерна. Небольшая его часть была отправлена сухопутным маршрутом на север. Это более дорогой и ограниченный маршрут", - добавил он. "Для восстановления Украине нужно экспортировать. И по мере того как ее экспортные отрасли набирают обороты, это увеличит налоговые поступления <...>", - утверждал О'Брайен.

17 июля прошлого года прекратила действие зерновая сделка. Президент РФ Владимир Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам - так и не была реализована.