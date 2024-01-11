В Испании начали расследование против Deutsche Bank из-за возможных нарушений

Расследование связано с "консультационными услугами, которые предоставлялись испанским клиентам в отношении очень сложных и рискованных" финансовых инструментов

МАДРИД, 11 января. /ТАСС/. Национальная комиссия по рынку ценных бумаг Испании (CNMV) начала расследование в отношении финансового института Германии Deutsche Bank из-за возможных нарушений при предоставлении своих услуг. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

По его информации, CNMV решила "начать процедуру привлечения к ответственности в отношении Deutsche Bank". Отмечается, что расследование связано с "консультационными услугами, которые предоставлялись испанским клиентам в отношении очень сложных и рискованных" финансовых инструментов.

Как уточнили в комиссии, речь идет о двух возможных нарушениях, которые могли произойти в период с 2018 по 2021 год.