Авиационные власти Панамы приостановили полеты Boeing 737 MAX-9

В ведомстве отметили, что совместно с авиаперевозчиком следуют указаниям Федерального управление гражданской авиации США

ГАВАНА, 11 января. /ТАСС/. Администрация гражданской авиации Панамы приостановила полеты 29 самолетов Boeing 737 MAX 9, находящихся в эксплуатации у местной авиакомпании Copa Airlines. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"С 8 января временно запрещена эксплуатация самолетов марки Boeing, модели 737 MAX 9", - сообщили в Администрации гражданской авиации, уточнив, что 29 таких лайнеров принадлежат крупнейшему национальному перевозчику Copa Airlines.

В ведомстве отметили, что совместно с авиаперевозчиком следуют указаниям Федерального управление гражданской авиации США, а также производителя самолета и проводят необходимые действия, которые могут позволить снять введенные ограничения.

В четверг Федеральное управление гражданской авиации США начало расследование в отношении компании Boeing после разгерметизации самолета Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines в аэропорту Портленда (штат Орегон).