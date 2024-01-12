Tesla намерена приостановить производство на заводе в ФРГ в свете ситуации в Красном море

Работу в большинстве цехов приостановят на период с 29 января по 11 февраля

БЕРЛИН, 12 января. /ТАСС/. Американская компания Tesla приостановит на две недели работу большей части цехов на заводе под Берлином из-за нехватки комплектующих, которая связана с изменением транспортных маршрутов в свете ситуации в Красном море.

"Военные столкновения в Красном море и связанное с этим перенаправление транспортных маршрутов между Европой и Азией через мыс Доброй Надежды оказывают влияние и на производство в Грюнхайде (федеральная земля Бранденбург недалеко от Берлина - прим. ТАСС)", - приводит агентство Reuters выдержки из заявления Tesla.

Как указали в Tesla, время транспортировки комплектующих значительно выросло, что отразится и на работе завода. Производство в большинстве цехов будет приостановлено на период с 29 января по 11 февраля. С 12 февраля компания намеревается снова запустить завод в полную силу.

После обострения палестино-израильского конфликта в секторе Газа повстанцы йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) объявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не будет прекращена. С середины ноября несколько коммерческих и военных судов в Красном море подверглись атакам с подконтрольной хуситам территории. Кроме того, йеменские мятежники захватили грузовое судно Galaxy Leader, на борту которого находились более 20 членов экипажа.

В ответ на действия хуситов власти США сформировали международную коалицию и проводят операцию по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.