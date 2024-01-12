США ввели санкции против трех российских организаций и одного физлица

В заявлении американского госсекретаря Энтони Блинкена отмечается, что такие меры ввели из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. США вводят санкции в отношении трех российских юридических лиц и одного физического лица из-за якобы передачи РФ ракет из КНДР. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, санкции введены в отношении государственной авиакомпании "224-й летный отряд" и ее директора Владимира Михейчика. Кроме того, ограничения введены в отношении полигонов Ашулук и Владимировка в Астраханской области. В санкционный список внесены также четыре самолета, якобы задействованных в "поставках баллистических ракет КНДР и сопутствующих грузов в ноябре и декабре 2023 года".

Из заявления Блинкена следует, что санкции введены против лиц, якобы "причастных к передаче России и тестированию баллистических ракет из КНДР". По утверждению госсекретаря США, военно-техническое сотрудничество с КНДР, которая якобы направила РФ баллистические ракеты, "подрывает режим нераспространения". Блинкен заявил, что США готовы будут принять дополнительные меры "в отношении физических и юридических лиц", причастных к якобы имевшей место передаче ракет.

Включение в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет американским гражданам и компаниям вести бизнес с его фигурантами.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова неоднократно подчеркивала, что обвинения западных стран в незаконном военно-техническом сотрудничестве России и КНДР являются голословными и бездоказательными. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров ранее назвал слухами утверждения Вашингтона о том, что Пхеньян предоставляет Москве военную помощь.