МВФ одобрил выделение порядка $700 млн Пакистану

Совет директоров Международного валютного фонда в июле прошлого года одобрил льготное кредитование республики в размере $3 млрд, рассчитанное на девять месяцев, для поддержки госпрограммы экономической стабилизации страны

ВАШИНГТОН, 12 января. /ТАСС/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение транша в размере порядка $700 млн Пакистану. Заявление опубликовано на сайте организации.

"Решение правления предусматривает незамедлительное выделение суммы в размере 528 млн SDR (special drawing rights - специальные права заимствования: расчетные денежные единицы в рамках Международного валютного фонда - прим. ТАСС), равной примерно $700 млн", - говорится в релизе МВФ.

В ноябре 2023 года эксперты МВФ и представители Минфина Пакистана достигли соглашения на рабочем уровне о предоставлении республике нового транша в размере $700 млн.

Совет директоров МВФ в июле 2023 года одобрил льготное кредитование Пакистана в размере $3 млрд, рассчитанное на девять месяцев, для поддержки государственной программы экономической стабилизации страны. Тогда же в июле Исламабад получил от фонда первый транш в размере $1,2 млрд.