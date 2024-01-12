Границы ТОР "Якутия" расширили для проектов жилой застройки на 67,5 млрд рублей

Деньги в строительство вложат компании "Речной порт "Якутск" и "РИА Вега"

ЯКУТСК, 12 января. /ТАСС/. Границы территории опережающего развития (ТОР) "Якутия" расширили для двух проектов жилой застройки на 67,5 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС директор "КРДВ Якутия" Дмитрий Борисов.

"В сентябре 2023 года принято постановление правительства РФ о расширении границ ТОР "Якутия" на проекты жилой застройки. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) заключила соглашения об осуществлении деятельности на ТОР со специализированными застройщиками "Речной порт "Якутск" и "РИА Вега". В оба проекта резиденты ТОР "Якутия" вложат порядка 67,5 млрд рублей", - сказал Борисов.

Проектом жилой застройки в рамках комплексного развития территории Якутского речного порта инвестором предусмотрено строительство семи очередей жилых домов, благоустройство и озеленение территории. В качестве социальной инфраструктуры предусмотрено строительство четырех детских садов на 350 мест каждый и двух современных школ на 1,1 тыс. мест каждая. Объем инвестиций в проект составит 52,9 млрд рублей.

Специализированный застройщик "РИА Вега" занимается поэтапной комплексной застройкой жилых многоквартирных домов территории квартала "Воинская часть" в Якутске. Дополнительно планируется строительство двух детских садов на 630 воспитанников, двух школ на 1 980 учащихся, поликлиники, крытого катка с многофункциональным спортивным залом. Объем вложений в проект в рамках ТОР составит 14,6 млрд рублей, уточнил Борисов.

В начале 2020 года премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о расширении границ ТОР "Индустриальный парк "Кангалассы" и ее переименовании в ТОР "Якутия". После принятия документа режим ТОР вышел за пределы территории Якутска и распространился на территории городского округа Жатай и поселка Нижний Бестях.