Чукотка получит финансирование на покупку пяти лодок для переправы через Анадырский лиман

Владимир Путин поручил профильному министерству совместно с регионом отработать варианты организации переправы, сообщил глава региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 12 января. Для нужд жителей Чукотки благодаря федеральному финансированию закупят пять аэролодок для переправы через Анадырский лиман, по разным берегам которого находятся город Анадырь и аэропорт Угольные Копи. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов.

"Вопрос, который не имел решения долгие годы, - переправа через лиман. Президент принял решение о выделении средств на покупку пяти аэролодок. Это улучшает ситуацию уже сейчас. Что более важно - президент ждет от нас варианты организации переправы через Анадырский лиман. Он дал профильному министерству указание отработать с нами решение", - написал губернатор.

Окружная столица отрезана от поселка Угольные Копи, где расположен главный аэропорт Чукотки, водами Анадырского лимана. Зимой жители округа добираются до этого населенного пункта по ледовой переправе, которая обычно открывается в феврале, летом и в межсезонье - на баржах, вертолетах и глиссерах.