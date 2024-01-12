Инфляция в Китае за 2023 год составила 0,2%

Это значение оказалось ниже официального целевого уровня

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Индекс потребительских цен - показатель уровня инфляции - в Китае за 2023 год вырос на 0,2%, что оказалось ниже официального целевого уровня. Об этом сообщило Государственное статистическое управление КНР.

Как уточняется в распространенном докладе, в декабре в стране наблюдалась дефляция (минус 0,3% в годовом исчислении). По сравнению с ноябрем дефляционный процесс замедлился на 0,2 п.п.

Динамика изменения цен в китайских городах в декабре оказалась на уровне минус 0,3%, в сельской местности дефляция составила 0,5%. Уровень цен на продовольствие в стране по сравнению с декабрем 2022 года понизился на 3,7%, однако на прочие товары вырос на 0,5%, а на продукцию широкого потребления опустился на 1,1%. В сфере услуг инфляция составила 1%.

Согласно документу, в 2023 году дефляция в области аренды жилой недвижимости КНР составила 0,2%, в области транспорта и телекоммуникаций - 2,3%. Усредненный уровень стоимости свинины (одной из ключевых составляющих потребительской корзины) опустился на 13,6%. В сегменте медицинских услуг темп инфляции составил 1,1%.

Из доклада следует, что в 2023 году среди основных продуктов питания в КНР произошло повышение уровня цен на свежие фрукты (на 4,9%). Стоимостный показатель овощей снизился на 2,6%, алкоголь подорожал на 0,4%.

Согласно официальной статистике, в 2021 и 2022 годах индекс потребительских цен в Китае составил 0,9% и 2% соответственно. Целевой показатель на 2023 год был определен на уровне 3%.