На Чукотке запросили федеральное финансирование для наращивания темпов геологоразведки

В регионе разведали только 32% территории

ТАСС, 12 января. Власти Чукотки обратились за федеральным финансированием для наращивания темпов геологоразведки на полуострове, так как в настоящий момент разведано всего 32% территории. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Владислав Кузнецов по итогам встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Мы один из важных регионов страны по разведанным запасам. Это должно приносить пользу жителям округа. При этом разведано у нас только 32% территории. Попросил федерального финансирования на дополнительную геологоразведку. Что она нам даст? Новые разведанные запасы - увеличение добычи - новые налоги в бюджет. То есть новые и расширенные социальные программы для поддержки жителей нашего округа", - написал губернатор

.На Чукотке с 2018 года снижается добыча золота из-за исчерпания запасов наиболее богатых месторождений. Для сравнения, в 2017 году в округе было добыто более 25 тонн золота, в 2023 - около 22 тонн.

Чукотский автономный округ обладает запасами золота, олова, серебра, меди, свинца, цинка, вольфрама, а также угля, нефти и газа, подземных питьевых и минеральных вод, общераспространенных полезных ископаемых, поделочных и полудрагоценных камней. Он лидирует в Дальневосточном федеральном округе по добыче золота, несмотря на ежегодное снижение объемов добычи.