В Китае заявили о рекордных объемах торговли с Россией в 2023 году

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Товарооборот Китая с Россией в 2023 году достиг рекордной отметки в $240,11 млрд, увеличившись на 26,3%. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Согласно распространенным данным ведомства, экспорт из Китая в РФ за указанный период вырос на 46,9%, составив около $110,97 млрд. Импорт российских товаров повысился на 12,7% и составил $129,14 млрд. Положительное сальдо России за минувшие 12 месяцев сократилось по сравнению с 2022 годом примерно в два раза, до $18,17 млрд.