На Чукотке планируют повысить зарплаты оленеводов и морзверобоев на 50% и 20%

Увеличение произойдет с 1 февраля, сообщил глава региона Владислав Кузнецов

ТАСС, 12 января. Повышение заработной платы для работников оленеводческих предприятий и морзверобоев на 50% и 20% соответственно запланировано на Чукотке с 1 февраля. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Владислав Кузнецов.

"В округе с 1 февраля увеличиваем зарплаты для оленеводов на 50% и для морзверобоев - на 20%", - написал глава региона.

В департаменте сельского хозяйства и продовольствия Чукотского АО пояснили ТАСС, что оленеводческие предприятия округа в настоящий момент испытывают дефицит кадров, особенно молодых. Это связано, в первую очередь, с недостаточно высоким уровнем заработной платы работников отрасли. При этом для облегчения их труда для всех оленеводческих хозяйств Чукотки в ближайшие годы закупят пеленгаторы отечественного производства для слежения за перемещением оленей.

Чукотский АО - единственный регион в России, где для коренного населения официально разрешена охота на китов. Также чукчи и эскимосы добывают таких морских зверей, как тюлень, ларга и лахтак (морской заяц). Морзверобойные предприятия округа оснащаются оборудованием для более глубокой переработки морского зверя.