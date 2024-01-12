В ближайшее время Россия и Индия проведут встречу по коридору Владивосток - Ченнаи

Замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков отметил, что окончательную дату согласовывают по дипломатическим каналам

ГАНДИНАГАР /Индия/, 12 января. /ТАСС/. Россия и Индия в ближайшее время проведут встречу по налаживанию морских перевозок по маршруту Владивосток - Ченнаи. Об этом ТАСС заявил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

Он напомнил, что на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал договорились, что такая встреча пройдет в январе 2024 года.

"В рамках этой встречи [на ВЭФ в сентябре] мы договорились, что в январе, то есть в этом месяце, мы проведем большую встречу с бизнесом, с заинтересованными грузоотправителями и грузополучателями в Ченнаи, и сформируем грузовую базу, перечень контрактов, лиц, компаний, которые хотели бы добиться увеличения перевозок по этой линии. Эта работа активно ведется. Я уверен, что маршрут Владивосток - Ченнаи в ближайшее время получит новое развитие", - заявил Бобраков в кулуарах саммита Vibrant Gujarat ("Энергичный Гуджарат"), который проходит в Гандинагаре.

По его словам, окончательная дата согласовывается по дипломатическим каналам.

Морской транспортный коридор из порта Ченнаи (до 1996 года - Мадрас) в порт Владивостока успешно функционировал в советские годы. На полях Восточного экономического форума в 2019 году в присутствии президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди Министерство транспорта РФ и Министерство судоходства Индии подписали соглашении о развитии морского сообщения между портами Владивосток и Ченнаи.