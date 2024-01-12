В Минвостокразвития заявили, что фармацевты из Индии заинтересованы в сотрудничестве с РФ

Замглавы ведомства Анатолий Бобраков отметил, что одна из крупнейших в Индии фармацевтических компаний Torrent Pharmaceuticals готова выезжать на место и смотреть потенциальную площадку в Архангельске

ГАНДИНАГАР /Индия/, 12 января. /ТАСС/. Индийские фармацевтические компании продолжают реализовывать планы по размещению производства в России, их интерес к сотрудничеству с РФ носит стратегический характер. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минвостокразвития Анатолий Бобраков.

Замминистра принимал участие в саммите Vibrant Gujarat ("Энергичный Гуджарат"), который проходит в Гандинагаре. Он отметил, что встречи российской делегации "на полях" проходили очень эффективно.

"Мы встречаемся как с компаниями, которые рассматривают возможность создания бизнеса на Дальнем Востоке, в Арктике, так и с компаниями, которые уже начали такую работу и которые ее уже фактически ведут. Например, одна из крупнейших в Индии фармацевтических компаний Torrent Pharmaceuticals уже готова выезжать на место, смотреть потенциальную площадку в Архангельске. Ее заинтересовала история взаимодействия с Северным арктическим федеральным университетом", - рассказал Бобраков.

Компания Cadila Pharmaceuticals намерена направить делегацию на Сахалин, чтобы осмотреть площадку для локализации производственных процессов. "Они уже собираются ехать туда и решать, что можно там сделать. Они воспринимают задачу инвестирования на Дальний Восток не оппортунистически, а стратегически, для них это решение на десятилетия, для них потенциал Дальнего Востока безусловен", - подчеркнул Бобраков.