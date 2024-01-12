В Минвостокразвития заявили о большом интересе Индии к Северному морскому пути

Замглавы ведомства Анатолий Бобраков отметил, что в 2023 году поставили новый рекорд перевозок по СМП

ГАНДИНАГАР /Индия/, 12 января. /ТАСС/. Индийские власти и бизнес с большим интересом относятся к развитию Северного морского пути (СМП). Об этом ТАСС заявил замглавы Минвостокразвития РФ Анатолий Бобраков.

"Премьер-министр [Индии Нарендра] Моди еще в 2021 году на Восточном экономическом форуме подтвердил заинтересованность в использовании маршрута. Индийские компании, в том числе судоходные, заинтересованы в обучении в наших образовательных учреждениях своих моряков арктическому судоходству. У них такого опыта нет, а этот опыт непростой. Есть ли интерес? Да. Большой ли интерес? На мой взгляд, большой, потому что это транспортная артерия будущего", - заявил Бобраков.

Так он ответил на вопрос, отмечается ли со стороны индийских властей и бизнесменов возросший интерес к проекту на фоне нападений на торговые суда в Красном море. Замминистра, который принимал участие в саммите Vibrant Gujarat ("Энергичный Гуджарат") в Гандинагаре, отметил, что в 2023 году был поставлен новый рекорд перевозок по СМП (36 млн тонн грузов).

"Запускаются спутники, чтобы обеспечить безопасность навигации. План по развитию Северного морского пути предполагает, что к 2035 году по нему будет перевозиться 220 млн тонн грузов. Работа российского правительства, российской экономики сосредоточена на том, чтобы эта артерия стала по-настоящему глобальным транспортным коридором", - добавил Бобраков.

Северный морской путь - судоходный маршрут, главная морская коммуникация в российской Арктике. Он проходит вдоль северных берегов России по морям Северного Ледовитого океана. СМП соединяет европейские и дальневосточные порты России, а также устья судоходных сибирских рек в единую транспортную систему. Длина этой артерии составляет 5,6 тыс. км от пролива Карские Ворота до бухты Провидения.