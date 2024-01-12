Товарооборот Китая с АСЕАН в 2023 году снизился на 4,9%

Показатель за 12 месяцев составил $911,71 млрд, сообщило Главное таможенное управление республики

ПЕКИН, 12 января. /ТАСС/. Объем торговли Китая с членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) в 2023 году сократился на 4,9%, а со странами Евросоюза - на 7,1%. Об этом сообщило Главное таможенное управление (ГТУ) КНР.

Согласно опубликованным данным, товарооборот Китая с АСЕАН и ЕС за 12 месяцев составил $911,71 млрд и $782,98 млрд соответственно. За этот период КНР закупила у государств - членов ассоциации товары и услуги на $388,04 млрд (снижение на 4,8%), поставки в обратном направлении составили $523,67 млрд (сокращение на 5%).

Что касается ЕС, за минувший год экспорт Китая в страны сообщества достиг $501,23 млрд (снижение на 10,2%), импорт европейских товаров в КНР составил $281,75 млрд (уменьшение на 0,9%).

"Китай и АСЕАН в полной мере используют свои сравнительные преимущества, углубляют интеграцию и развитие производственно-сбытовых цепочек, - прокомментировал официальный представитель ГТУ Люй Далян. - Сфера нашего двустороннего сотрудничества будет расширяться, а торговля продолжит успешно развиваться".

АСЕАН и Евросоюз - ключевые внешнеторговые партнеры Китая. В 2022 году товарооборот КНР со странами - участницами АСЕАН составил $975,34 млрд (увеличение на 11,2%), заметно превысив объем экспорта и импорта при взаимодействии с ЕС ($847,32 млрд, рост на 2,4%).