ФМБА в 2024 году направит более 2 млрд рублей на создание центров промышленной медицины

Руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что в этом году центры будут открыты, в частности, в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Самарской, Пензенской областях

КРАСНОЯРСК, 12 января. /ТАСС/. Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) в 2024 году направит рекордное количество средств на создание в России центров промышленной медицины. На эти цели агентство направит 2,173 млрд рублей, сообщила ТАСС руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

"Финансирование создания новой системы промышленной медицины ведется из разных источников, включая средства медицинских организаций ФМБА России, промышленных предприятий, бюджетов всех уровней. <…> В целом ФМБА России планирует направить на эти цели рекордный объем финансовых средств - 2 млрд 173 млн рублей", - сообщила Скворцова.

По ее словам, в 2024 году центры будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Тверской, Московской, Мурманской, Ленинградской, Самарской, Пензенской, Свердловской, Тюменской и Томской областях, Красноярском, Забайкальском и Ставропольском краях, а также в Удмуртии, Крыму и Ямало-Ненецком автономной округе. Всего будут открыты центры в более чем 20 городах РФ. По данным ФМБА, сейчас действуют 16 новых центров промышленной медицины.

До января 2027 года предусмотрено создание 48 инновационных центров промышленной медицины в городах присутствия ФМБА России и 38 цифровых здравпунктов на стратегических предприятиях, в том числе на объектах атомной промышленности.

Скворцова 11-12 января находится с визитом в Красноярском крае, в рамках визита открылись центры промышленной медицины в Красноярске и ЗАТО (закрытое административно-территориальное образование) Железногорск, также руководитель ФМБА посетит ЗАТО Зеленогорск.