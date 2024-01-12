Токийская фондовая биржа стала крупнейшей в Азии, обогнав Шанхайскую

Как отметила газета Nikkei, на ситуацию повлияла озабоченность инвесторов замедлением темпов роста экономики Китая

ТОКИО, 12 января. /ТАСС/. Токийская фондовая биржа вернула себе статус самой крупной в Азии, обогнав Шанхайскую биржу по совокупной цене котирующихся акций в долларовом выражении. Об этом сообщила самая авторитетная в Японии экономическая газета Nikkei на основе выводов своих экспертов.

Они, в частности, рассчитывают одноименный ключевой индекс Nikkei Токийской фондовой биржи на основе котировок акций 225 ведущих японских корпораций. По состоянию на 11 декабря этот показатель впервые с февраля 1990 года превысил уровень 35 тыс. пунктов. В пятницу он находится на черте 36,5 тыс. пунктов или выше. При этом совокупная цена представленных на токийском рынке акций по состоянию на 11 января составила примерно 917 трлн иен - $6,32 трлн. Это наивысший уровень за всю историю Токийской фондовой биржи.

В то же время совокупная цена всех акций в Шанхайской бирже составила $6,27 трлн. Эта площадка опередила Токио и вышла на первое место в Азии в июле 2020 года.

По мнению газеты Nikkei, к изменению ситуации приводит озабоченность инвесторов перспективами экономики Китая, где замедляются темпы роста, сохраняются кризисные явления в строительно-риелторском секторе, на который приходится примерно треть валового внутреннего продукта страны. Это приводит к перетеканию денег на токийскую площадку, констатирует издание.

В то же время, по данным Nikkei, совокупный фондовый рынок Китая в составе бирж Шанхая, Гонконга и Шэньчжэня по-прежнему остается крупнейшим в Азии. Первое место в мире по совокупной цене акций занимает фондовая биржа Нью-Йорка.