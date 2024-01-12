Цыденов заявил о заинтересованности индийских компаний в поставках угля из Бурятии

Глава региона отметил, что такой интерес подчеркивает необходимость реализации третьего этапа проекта Восточного полигона

ГАНДИНАГАР /Индия/, 12 января. /ТАСС/. Индийские компании ожидают роста спроса на уголь в стране и заинтересованы в наращивании поставок из России, в том числе из Бурятии. Об этом ТАСС заявил глава республики Алексей Цыденов.

"В рамках этого визита мы провели ряд встреч. Люди готовы покупать уголь, люди просят предоставить право на разработку месторождений, говорят, что готовы заходить к нам и добывать уголь самостоятельно", - заявил глава региона.

Он добавил, что такой интерес со стороны индийских компаний подчеркивает необходимость реализации третьего этапа проекта Восточного полигона, который предполагает наращивание пропускной способности железнодорожной сети в Сибири и на Дальнем Востоке, прежде всего Транссиба и БАМа. Из Бурятии уже поставляется уголь в Индию, но есть потенциал роста поставок, который требует налаживания логистики и наращивания пропускной способности железнодорожной сети, пояснил глава республики.

По словам Цыденова, представители индийских компаний отметили, что в ближайшие 15 лет ожидается рост потребления угля в Индии, несмотря на развитие альтернативной энергетики, поскольку рост экономики страны стимулирует потребность в поставках угля.

"У них прогнозируется рост потребления угля почти в два раза, и сейчас уже есть потребность в угле, они готовы брать российский уголь в больших объемах, чем мы можем поставлять. Все дискуссии о том, что уголь скоро станет никому не нужен, беспочвенны, поскольку развитие альтернативной энергетики не отменяет потребность в угле, потому что ту же металлургию альтернативной энергетикой не обеспечить, так как металлургия - это в любом случае уголь", - заключил глава Бурятии.

Глава Бурятии принимал участие в саммите Vibrant Gujarat в Гандинагаре, на полях которого провел встречи с представителями местного бизнеса.

Сотрудничество в медицине

В Telegram-канале Цыденов отметил, что в феврале делегация из Индии посетит Бурятию в том числе для развития взаимодействия в сфере здравоохранения, восточной медицины.

"Обсудили с представителями фармкомпании Torrent Pharmaceuticals возможности совместного развития восточной медицины, ждем коллег у нас в Бурятии для детальной проработки этого вопроса. Индийская бизнес-миссия планируется на Дальний Восток уже в феврале", - написал он. В пресс-службе регионального правительства уточнили, что речь о перспективах инвестиционного сотрудничества, в том числе в сфере производства лекарственных средств: глава Бурятии представил в Индии возможности сотрудничества в восточной медицине и в производстве лекарств на основе практик лечения с применением тибетской медицины. "Хотел бы предложить в этом направлении поработать. Бурятия - это центр буддизма в России, и у нас развита восточная и тибетская медицина. У нас институт, который относится к Российской академии наук, занимается изучением атласа тибетской медицины", - приводит пресс-служба слова Цыденова.

Созданный в 1989 году в Бурятии Центр восточной медицины - единственная в России государственная медицинская организация, которая оказывает услуги, основанные на интеграции знаний современной и традиционной медицины, и имеет стационар. Пациентам в центре предлагают рефлексотерапию (иглоукалывание), мануальную терапию, фито- и гирудотерапию (лечение с помощью трав и пиявок), массаж, еще одна медицинская составляющая - климатотерапия: минеральные ванны, ванны с отварами из лекарственных трав, гидромассажные ванны и грязелечение. В декабре 2023 года журналист из Бурятии обратилась в ходе прямой линии и пресс-конференции к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой содействовать расширению медицинского центра, который работает в Улан-Удэ, и приданию ему статуса научно-исследовательского института.